İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Gürün ilçesinde yapılan yol kontrol ve aramalarında, 10 kilo 175 gram reçine esrar ve 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Yaklaşık 11 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.