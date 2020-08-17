Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta yol uygulamasında 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Gürün ilçesinde yapılan yol kontrol ve aramalarında, 10 kilo 175 gram reçine esrar ve 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Yaklaşık 11 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sıradaki Haber
Muğla'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz