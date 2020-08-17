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Bigadiç'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.U'nun kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 25 kök kenevir bitkisi ve 650 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.U'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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