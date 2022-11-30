Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toplum Destekli Polisten Yalovalı öğrencilere yüzme, enstrüman ve kırtasiye desteği
[Fotograf: AA]
Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Her Şey Sizinle Güzel Projesi" kapsamında çok sayıda öğrenciye ulaşıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında proje yürütüldü.
Proje kapsamında 50 öğrenciye kırtasiye desteği sağlanırken, cumartesi ve pazar günleri 7-12 yaşlarındaki 40 çocuğa tüm yüzme malzemeleri verilerek yüzme kursları düzenlendi.
12-17 yaş grubu 15 çocuğa proje kapsamında alımı yapılan gitarlar hediye edilerek Gençlik Merkezi müzik sınıfında müzik eğitimi almaları sağlandı.
Etiketler: Yalova
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