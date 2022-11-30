Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi
[Fotograf: AA]
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak kenarında inşa edilen millet bahçesinin kısa sürede hizmete açılacağını açıkladı.
Üç bölümden oluşan millet bahçesi toplam 500 dönüm alan üzerine inşa edildi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı içinden ırmak geçen Kırıkkale Millet Bahçesi'nin bu yönüyle bir ilk olacağına dikkat çekti:
"Kısa süre içerisinde açılacak millet bahçesi içerisinde göletler, endemik bitkiler, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, amfi tiyatro, izci kampı ve mesire alanı, çim aktivite alanları, bisiklet ve koşu parkuru, yürüyüş yolları, 2 tenis kortu, 4 basketbol sahası, 650 metrekare açık hava egzersiz alanı ile çocuklar için 2 bin 600 metrekare oyun alanı bulunacak. Mülkiyeti Kırıkkale Belediyesine ait olan Celal Bayar Parkı içerisine yapılan millet bahçesi, gelişen ve değişen şehrimize çok yakışacak."
Etiketler: Kırıkkale Millet Bahçesi
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