Üç bölümden oluşan millet bahçesi toplam 500 dönüm alan üzerine inşa edildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı içinden ırmak geçen Kırıkkale Millet Bahçesi'nin bu yönüyle bir ilk olacağına dikkat çekti:

"Kısa süre içerisinde açılacak millet bahçesi içerisinde göletler, endemik bitkiler, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, amfi tiyatro, izci kampı ve mesire alanı, çim aktivite alanları, bisiklet ve koşu parkuru, yürüyüş yolları, 2 tenis kortu, 4 basketbol sahası, 650 metrekare açık hava egzersiz alanı ile çocuklar için 2 bin 600 metrekare oyun alanı bulunacak. Mülkiyeti Kırıkkale Belediyesine ait olan Celal Bayar Parkı içerisine yapılan millet bahçesi, gelişen ve değişen şehrimize çok yakışacak."