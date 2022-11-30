Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: AA]
Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yüksek kesimlerde kar küreme çalışması başlattı.
"Karın yüksekliği 15 santimetreye ulaştı"
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin ikinci etap pistlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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