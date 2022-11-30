Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 2 otomobil ile bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanana M.T, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Alsancak Caddesi'ndeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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