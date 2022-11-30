Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 2 otomobil ile bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanana M.T, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Alsancak Caddesi'ndeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.