Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 15 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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