Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 07:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirdi
[Fotograf: TRT Haber]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusu, Belucistan’ın Hoshab bölgesinde militanlarla güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Çıkan çatışmada 10 militan etkisiz hale getirildi.
Militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Dün, Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs’ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 07:06
- 07:03
- 06:56
- 06:44
- 06:35
Sıradaki Haber
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz