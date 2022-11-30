Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Türkmenistan uyruklu Dessan A'nın kullandığı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Murat S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Hüseyin B. ve Belgüzer B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kastamonu
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