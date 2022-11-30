Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mücahit Çetinkaya yönetimindeki otomobil, Emirbağ köyü yolunda, park halindeki, şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork aracın üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki Dursun Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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