Bingöl’de uzun yılladır balıkçılık yapan Ahmet Bürkek, tezgahına getirttiği 1 metre 50 santim boyunda Orkinos ve Papağan balıkları vatandaşların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 60 kilogram ağırlığında olan Orkinos balığını gören vatandaşlar, fotoğraf çekmeden geçmiyor.

Kilogram fiyatı 130 TL olan Orkinos’un yaklaşık 1 metre 50 santim olduğunu belirten balıkçı Ahmet Bürkek, kentte her sezon benzer çeşitler getirdiğini vurguladı.

Vatandaşların bu tür çeşitlere rağbet gösterdiğini aktaran Bürkek, “Yıllardır bu işi yapıyoruz ve yıllardır da amacımız Bingöl’ümüze bu balıkları getirmek. Bugün 1,5 metreye yakın boylarıyla orkinos ve papağan balıkları getirdik. Bunun dışında yılan balığı, kalamar, karides gibi birçok çeşidi getiriyoruz. Halkımız da buna rağbet gösteriyor, değişik tatlar denemeyi seviyor. Şuan getirdiğimiz Orkinos balığı var 1,5 metredir. Açık suda yetişen bir balıktır. Çok lezzetli ve yağsız bir eti var. 1,5 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilodur. Papağan balığı var oda aynı boyda ve 25 kilo ağırlığında. Papağan balığı bizim sularımızda olmayan bir balıktır. Onları da getiriyoruz ki bizim insanımız onları da tatsın” şeklinde konuştu.