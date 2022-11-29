Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Erzincan'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Halitpaşa Caddesi'nde K.S. ile S.M. ve S.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirini darbetti. S.A. ise üzerindeki tabancayla K.S'yi kolundan yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Silah ve darp sonucu yaralanan 3 kişi ambulansa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan
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