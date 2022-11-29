Sağlık Bakanlığı tarafından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 97 kişilik sürekli işçi alımı yapılacak.

Mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter kurası ile belirlenecek. Başvurular Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne şahsen, e-şube veya Alo170 iletişim hattından yapılabilecek.

97 kişilik sürekli işçi meslek/branşları ise şöyle sıralandı:

37 temizlik görevlisi, 35 güvenlik görevlisi (silahsız),

6 klinik destek elemanı,

2 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,

4 elektrikçi,

2 inşaat boyacısı,

1 marangoz,

2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı,

7 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı,

1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı.