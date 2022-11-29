İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen Irak uyruklu D.M.H.H'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu A.A'nın da sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.