Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü Talas ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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