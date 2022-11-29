Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da apartmanın bodrum katındaki yangın hasara neden oldu
Isparta'da bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.
Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumanların apartmanı sarması üzerine birinci kattaki bir çocuğu pencereden çıkardı.
Yangın, dairede hasara neden oldu.
Etiketler: Isparta
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