Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-26 Kasım'da kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ile 6 gram bonzai ele geçirdiği operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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