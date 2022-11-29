Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Ekrem Çetin Mahallesi Taşkıran Sokak'ta bulunan bir evde dün Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yakalanan 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise emniyetteki işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Kilis
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