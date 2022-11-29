İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Ekrem Çetin Mahallesi Taşkıran Sokak'ta bulunan bir evde dün Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yakalanan 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise emniyetteki işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.