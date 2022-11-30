Beşbinevler Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan bir apartmanda, Naciye Çelik'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ve söndürmeye çalışan Çelik, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, mutfak kısmından çıktığı anlaşılan yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Çelik, sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.