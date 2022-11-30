Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Yeni Mahalle 66 Sokak'ta ikamet eden A.H. ile eşi Z.H. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, eşi Z.H'yi bıçak darbeleriyle ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan 6 çocuk annesi Z.H, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekibi, A.H'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Aydın Kadına Şiddet
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