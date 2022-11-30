Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ firarisi eski yüzbaşı Nazilli'de yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yüzbaşı yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
FETÖ'ye üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen C.S. isimli firari yüzbaşı, Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Firari yüzbaşı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Aydın FETÖ Terörle Mücadele
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