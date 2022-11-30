Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'ye üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen C.S. isimli firari yüzbaşı, Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Firari yüzbaşı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.