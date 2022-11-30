Sylva, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın ham petrol üretiminin daha önce günde 1 milyon varilin altından yaklaşık 1,3 milyon varile yükseldiğini ve ülkenin OPEC kotasını gelecek yılın mayısa kadar karşılamayı umduğunu söyledi.

Bakan Sylva, ülkede petrol üreten Nijer Deltası'ndaki Port Harcourt şehrinde yenilenen rafinerinin aralık ayın sonuna kadar günde 60 bin varil rafine petrol üreteceğini belirtti.

Ülkenin Lagos eyaletinde kurulan Dangote rafinerisinin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesini beklediğini aktaran Sylva, şunlar kaydetti:

"Daha uzun bir zaman dilimi verecek olursam, petrol ürünleri ithalatını belki de gelecek yılın üçüncü çeyreğinden itibaren bitirmeyi hedefliyoruz, ancak bunun gelecek yılın üçüncü çeyreğinden önce bile olacağına inanıyorum."

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, yetersiz rafinerileri nedeniyle ham petrolünü rafine petrol ürünleriyle takas ediyor.

Küresel petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Nijerya, kendi petrol ürünlerini rafine etmek istiyor.

Ekonomisi petrole dayanan Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ülkeye büyük zarar veriyor. Ülkede petrol üretimindeki düşüşle birlikte bu yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedilmişti.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varil altına gerilemişti.