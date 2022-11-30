Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 7 milyon 645 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bolu'da bir tırda yapılan aramada, 7 milyon 645 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.
Uygulamada durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 7 milyon 645 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Sıradaki Haber
İstanbul'da kamyonet ile minübüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz