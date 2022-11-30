İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Uygulamada durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 7 milyon 645 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

