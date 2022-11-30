Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Terminalde fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan salça ve zeytinyağı çıktı
[Fotograf: DHA]
Sivas'ta şehirlerarası otobüs terminalinde perona bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bugün saat 09.00 sıralarında 1 numaralı peron önündeki sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi.
Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Terminal içindeki ve dışarıdaki kişileri bölgeden uzaklaştıran polis, bomba imha uzmanı çağırdı.
Çanta, ekipler tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan salça ve zeytinyağı çıktı. Patlatma sırasında terminal binasının camında hasar oluştu.
Etiketler: Sivas
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