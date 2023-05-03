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Güncel
AA 03.05.2023 14:27

Tokat'ta matematik seferberliği çağrısı kapsamında geliştirilen 58 proje tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik seferberliği kapsamında Tokat'ta öğretmenler tarafından geliştirilen 58 projenin tanıtımı yapıldı.

Tokat'ta matematik seferberliği çağrısı kapsamında geliştirilen 58 proje tanıtıldı

Tokat'ta "Matematik Her Yerde Projesi" kapsamında öğretmenler tarafından geliştirilen 300'den fazla çalışma arasından öne çıkan 58'i, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Tokat Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Özdemir, projelerin öğretmenlerin ders işleme sırasında kullanacakları materyallerin geliştirilmesi ve matematik öğretimi ile ilgili anlayış değişikliğine yol açması bakımından katkı sağlayacağını inandığını söyledi.

Projelerden birini geliştiren öğretmenlerden Gökhan Tuncer de çocukların projelerle keyif alarak matematiği öğrendiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz özellikle oyun oynarken, materyallerimizi kullanırken çok daha keyif alıyor. Sürecin sonuna baktığımız zaman gerçekten düz anlatımdan daha iyi kavramış oluyorlar derslerimizi" dedi.

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