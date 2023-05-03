Yalova'da marin tip enerji sistemleri tesisinin açılışı yapıldı

Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle kurulan tesisin açılışı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin binbir türlü zorluğa rağmen değişimi yakalaması ve ileriye doğru adım atmasının herkesi sevindirdiğini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın cennet gibi olduğunu, ancak iki önemli probleminin bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Birisi yerin altındaki depremsellik, ikincisi de bu ülkeye düşmanlık eden terör örgütlerinin dışarıdan tahrikli şekilde beslenip başımıza bela olmaları. İkisini de biz takip etmek durumundayız. Bir taraftan PKK belası, bir taraftan FETÖ örgütü, DHKP-C gibi aşırı sol bir örgüt, DEAŞ gibi başka bir örgüt ama dikkat edin bunları besleyen hep aynı. Büyük paralar veriyorlar ve başımıza da bela ediyorlar. Güzele göz koyan çok olurmuş. O yüzden bölgeye göz koyan çok. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız, güçlü olmak bir mecburiyet. Eğer siz güçlü olmazsanız emin olun ki yaşatmıyorlar" diye konuştu.

Terör örgütlerini destekleyenlerin menfaatleri olmadan adım dahi atmadığına, günahlarını bile vermeyeceğine vurgu yapan Özhaseki, ayrıca gittikleri yerlere özgürlük, demokrasi, eşitlik yerine kan ve gözyaşı götürdüklerini ifade etti.

"Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın böyle bir kaderinin olduğunu, bu nedenle Türkiye'yi güçlü kılmaları gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Elbette ki iş aleminin istediği tek şey güvendir, istikrardır. Bunu da biliyoruz. Bunun içindir zaten elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sorunlarımız var, doğrudur biliyoruz. Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim. 2002 yılına kadar Türkiye’ye gelen yabancı sermaye toplamı 14 milyar dolar, 80 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca. Peki 20 yılda gelen ne kadar? 255 milyar dolar. Şu anda 80 bine yakın yabancı ortaklı firma faaliyet gösteriyor. Geliyorlar hala. İş alemimiz halen fabrika yapmak istiyor. Ben Kayseriliyim, dördüncü organize sanayiyi kuruyoruz. Birinci organize sanayimiz neredeyse 30 milyon metrekare, 2 bine yakın fabrikamız var. Bin 500 kişi müracaat etti. 'Bu yeni yerden bana yer verin ben yatırım, üretim yapacağım', diye. Bizim insanımız çalışkan üretken, emin olun ona güvenmek lazım. Kötü de kötü demenin manası yok. Elhamdülillah işler de iyiye gidiyor"

"Hep birlikte Türkiye'yi kalkındıracağız ve büyüteceğiz"

Türkiye'de bir taraftan yatırımların, diğer taraftan da üretimin sürdüğüne değinen Özhaseki, ihracatın 254 milyar dolara çıktığını aktardı.

Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulunduğunu da kaydeden Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar kolay işler değil. Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor. Kendi yerli aracımız TOGG'u yapmışız. Savaş gemimizi, uçak gemimizi üretiyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız. Heron geldi bizim gençliğimizde 100 saatlik uçuşu vardı, İsrail satmazdı bize. Şimdi kendimiz en büyük üreticisi konumundayız. Çok da şükür işlerimiz iyiye gidiyor. Bununla da iftihar ediyoruz. İşin özeti şu, lise zamanında öğretmenlerimiz, 'Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ama 4 tarafı düşmanla çevrili' derlerdi. Şimdi devletin belli kademelerinde yer almış kardeşiniz olarak gördüm ki 4 tarafımız düşmanlı çevrili sözü bile az. Bizim kolay kolay bizden başka dostumuz yok. Bazıları istisna dışında. O zaman bize düşen tek şey çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Cumhurbaşkanımız en başta bunu sağlamaya çalışıyor. Güven ortamını oluşturacaklar, istikrarı sağlayacaklar ve nihayetinde iş aleminin önü açılacak. Hep birlikte de Türkiye'yi kalkındıracağız ve büyüteceğiz. Başka çaremiz yok birbirimize güvenmekten başka"

Seapower Elektrik Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Boran ise, 7 dönüm arazi üzerinde 5 bin metrekare kapalı alandan oluşan tesisin güç elektrik sistemleri alanında yerli tasarım ve geniş ürün yelpazesiyle dünyada sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını dile getirdi.

Tersanelerin fosil yakıt tüketimini azaltarak sahilden enerji verilebilmesini sağlayan konvertör sistemlerinin Türkiye'nin ithalat rakamlarını azalttığına vurgu yapan Boran, "Geçtiğimiz günlerde hizmete giren ve ülkemizin gururu olan TCG Anadolu gemimizin yapım aşamasındaki testlerini yerli ve milli sistemlerimizle besledik. Eş zamanlı olarak Foça Deniz Üssü altyapısını 50 yıllık düzeni bozarak ithal sistemler yerine çok daha verimli ve teknolojik sistemlerimizle teslim ettik" dedi.

Konuşmaların ardından 140 milyon liraya mal olan tesisin kurdelesi, okunan dua sonrası protokolün katılımıyla yapıldı.

Törene, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ve firma yönetimi katıldı.