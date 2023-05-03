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Güncel
DHA 03.05.2023 13:28

Deprem sonrası Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde 2023 yılı kazı çalışmaları başladı.

Deprem sonrası Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
[Fotograf: DHA]

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılar, antik kentin güney kısmında başladı.

6 ay sürecek olan ve 60 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatın normale dönmesi noktasında kazı çalışmalarına başlandığını söyledi:

"Perre Antik Kenti'nde 2020 yılında ilk bilimsel kazılar başlamıştır. Bu sene bu kazıların 3'üncüsünü başlatıyoruz. Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu, 11 il çok büyük bir deprem yaşadı. Bu deprem sonrası bir taraftan yaralarımızı sararken, bir taraftan da şehrin her alanda normal akışına dönmesi için gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi Adıyaman'da turizm sezonunun hızla başlaması için öncelikle turizm işletmeleri ve otelcilerimizle yaptığımız bir takım görüşmelerin sonucunda yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman'da deprem bölgesinde turizm sezonunu ilk açan il olduk. Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Japonya'dan turistlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bugün Nemrut'ta, Karakuş'ta, Perre Antik Kenti'de turistlerimizi ağırlıyoruz" 
 

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