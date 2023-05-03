Tokat Artova'da kurulan tesiste çiftçilere hububat ürünlerini eleme hizmeti veriliyor

Artova Belediyesince hazırlanan Nohut Selekte ve Kalibrasyon Merkezi projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) sunuldu.

OKA tarafından 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projeye 1 milyon 881 bin 808 lira destek verildi. 3 milyon 241 bin 725 liraya mal olan tesis, geçen yıl hizmet vermeye başladı.

Artova Belediye Başkan Vekili Osman Şenel, bölgelerinde nohut, buğday, arpa gibi tarım ürünleri yetiştirildiğini söyledi.

"Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirdik"

Eleme tesisi yapılmadan önce vatandaşların bu konuda mağdur olduğunu söyleyen Şenel, "Hizmeti vatandaşımızın ayağına getirdik. Devletimiz sağ olsun. Vatandaşlarımıza işçilik hizmeti de veriyoruz. Traktörün yüklenmesine kadar işçilerimiz hizmet veriyor." dedi.

Çiftçilerin merkezden memnun kaldıklarını vurgulayan Şenel, "2022 yılında tesisimizde 800 tona yakın ürün eledik. Tesiste 3 kişi çalışıyor." dedi.

"Tokat'ta 3 milyon ton bitkisel ürün, 80 farklı ürün yetiştiriliyor"

OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehlika Dicle de Tokat'ın 7 büyük ovadan oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tokat'ta 3 milyon ton bitkisel ürün, 80 farklı ürün yetiştiriliyor. Bu anlamda Artova havzası da önemli bir ova. Havza bazlı destekleme modeli ile nohut yetiştiriciliğini destekliyoruz. Bunun yanında yetiştirdikleri ürünü daha iyi fiyatla satmalarına yönelik geliştirilmiş bir proje. Proje, Artova Belediyemiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğünün işi sahiplenmesiyle gerçekleştirildi. Amacımız çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması, bölgemizin tarımının daha ileri noktalara taşınması."

Çiftçi Abdullah Çopur ise tesiste eleme yaptırdıktan sonra kayıplarının neredeyse sıfırlandığını söyledi.

Sait Yakar da tesisin kendilerine çok fayda sağladığını ifade etti.