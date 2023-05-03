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Güncel
AA 03.05.2023 12:32

"Çocukların Festivali" 5-7 Mayıs'ta Zorlu PSM ev sahipliğinde yapılacak

Bu yıl 5.si düzenlenen "Çocukların Festivali", 5-7 Mayıs'ta Zorlu PSM ev sahipliğinde İstanbul ve deprem bölgesindeki çocuklar için kapılarını aralayacak.

"Çocukların Festivali" 5-7 Mayıs'ta Zorlu PSM ev sahipliğinde yapılacak
[Fotograf: AA]

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festivalde çocuklar için başta konser, tiyatro, sanat atölyeleri olmak üzere 50'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival birbirinden önemli sanatçılarla çocukları atölyelerde bir araya getirecek. Resim tutkunu çocuklar Yiğit Yazıcı ve Mehmet Sinan Kuran ile hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktarırken, Dans Fabrika ve Ömer Yeşilbaş ile de duygularını dansla anlatacak.

"Gelirimizin bir bölümünü Tohum Otizm Vakfı'yla paylaşacağız"

Festivali direktörü Tomru Dereköylü, ilk gün İstanbul’daki depremzede çocuklarla ailelerini ağırlayacaklarını ifade ederek, "6-7 Mayıs tarihlerinde bilet satışından elde edilen gelirle de deprem bölgesinde oyun parkları inşa edeceğiz. Aynı zamanda yine gelirimizin bir bölümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da Tohum Otizm Vakfı'yla paylaşacağız" dedi.

Red Art İstanbul'un festival kapsamında düzenleyeceği sergide, Emre Yusufi, Hande Uğur, Çağatay Odabaş, Eda Baysal, Serdar Akkılıç, Didem Yağcı, Ezo Sunal, P. J., Berk Arıkan, Cihan Ünalan, Hamid Tolouei Fard, İlkem Güneri, Nesren Jake, Tarkan Güveli, Cankat Kalyoncu, Emel Ilgaz ve Ekin Anıl’ın eserleri yer alacak.

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