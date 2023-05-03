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Güncel
AA 03.05.2023 11:50

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 90 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" ve "KB-20" botları, "TCSG-703" korvetiyle bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-905" botuyla aynı bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde Yemen, Etiyopya ve Eritre uyruklu 50 düzensiz göçmen tespit etti.

Karaya çıkarılan 90 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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