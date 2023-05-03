Az Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.05.2023 11:43

Ispartalı üreticilere tohum desteği

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde nohut, ayçiçeği, çörek otu ve aspir tohumu dağıtıldı. Projeyle, boş bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve bitkisel üretimin artırılması amaçlanıyor.

Ispartalı üreticilere tohum desteği

2023 yılı ilkbahar döneminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce kabul edilen Isparta Aspir Yetiştiriciliği Projesi, Isparta İli Yağlık Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesi, Isparta Nohut Yetiştiriciliği Projesi, Kara Şifa Çörek Otu Isparta'yı Sevdi projesiyle tohum alımı ve dağıtımı yapıldı.

Projeler çerçevesinde bin 316 kişiye 100 ton aspir, 892 kişiye 49 ton nohut, 155 kişiye 152 torba ayçiçeği, 36 kişiye 652 kilogram çörek otu tohumu dağıtıldı. Tohum talebinde bulunan tüm çiftçilerin talepleri karşılanmış olup, 2023 yılı üretim sezonunda yaklaşık 28 bin dekar boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazi üretime kazandırıldı. 

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Rusya, Kiev ve Kirovograd'daki petrol deposuna İHA'larla saldırdı
11:54
Türkiye'nin milli uçaklarıyla sıfırdan hava kuvveti kurulabilecek
11:48
Romanya’da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
11:46
Polis memuru üzerine hızla gelen araçtan kıl payı kurtuldu
11:48
Bakan Nebati: Enflasyonda 42 puanlık düşüş sağlamış olduk
11:40
Polonya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi başladı
Hatay'da deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
Hatay'da deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
FOTO FOKUS
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
Şimşek-3 ile Türkiye yeni bir sayfa açacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ