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Güncel
İHA 03.05.2023 13:33

Hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Adıyaman’da hasar gören binalardan hırsızlık yapan 3 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
[Fotograf: İHA]

6 Şubat tarihinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin meydana geldiği Adıyaman’da, binlerce ev yıkılmış ve binlerce ev ise hasar almıştı. Hasar alan evleri gözlerine kestiren Y.C., M.Ç. ve M.M.Y., isimli şahıslar, girdikleri evlerde çok sayıda malzeme çaldı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, şahısların kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda ev içerisinde 76.49 gram esrar maddesi, 140 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 500 adet mermi, 1 adet bıçak, 1 adet ses sistemi, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet oyun konsolu, 3 adet televizyon, 1 adet çelik kasa, 4 adet kol saati, 1 adet ütü, 10 adet tespih, 1 adet kamera kayıt cihazı ve muhtelif sayıda mutfak eşyaları ele geçirildi

Şahıslardan Y.C., isimli şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç., ve M.M.Y., isimli iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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