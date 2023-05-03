Az Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.05.2023 14:17

19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

19 Mayıs ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi kutlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulunca düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 29 Nisan 1916'da şanlı Türk bayrağının Kut'ül Amare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı, sömürgeci devletlere tarihi bir tokatın atıldığı büyük bir zafer kazanıldığını söyledi.

Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebenin, bölgenin Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla bittiğini anlatan Demirkol, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatacak ve ruhlarını rahatlatacak en önemli husus, tarihimizde yaşanan bu önemli zaferi öncelikle unutmamak, korumaktır" dedi.

Programda öğrenciler Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili türkü ve şiirler okudu, hikayeler anlattı. Demirkol, gösterinin hazırlanmasına emeğe geçen öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Yalova'da marin tip enerji sistemleri tesisinin açılışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
İngiliz hükümeti, dolandırıcılıkla mücadelede yeni ulusal stratejisini açıkladı
15:02
Kremlin: Kiev Putin'e suikast girişiminde bulundu
14:44
ABD'de fentanil kaynaklı ölümler 5 yılda 3 kattan fazla arttı
14:42
Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç yılın ilk dört ayında yüzde 36,9 azaldı
14:37
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
14:28
Afganistan ardı ardına depremlerle sarsıldı
Orman filosuna Nefes ve Otağ eklendi
Orman filosuna Nefes ve Otağ eklendi
FOTO FOKUS
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
Çöp konteynerinden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ