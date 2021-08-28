Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, ilçedeki bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan zanlının evinde yapılan aramada bir miktar esrar da ele geçirildi.