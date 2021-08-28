Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gram altın ne kadar? Bugün altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? Bugün altın kaç TL? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Ağustos güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 28 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
Gram altın alış fiyatı 487 lira satışı ise 487 lira 62 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 792 lira satış fiyatı 804 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Gram
Alış: 487,61 lira
Satış: 444,35 lira
Çeyrek
Alış: 792,00 lira
Satış: 804,00 lira
Yarım
Alış: 1,585 lira
Satış: 1,608 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.218,00 lira
Satış: 3.266,00 lira
Etiketler: Altın
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