Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 28 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…

Gram altın alış fiyatı 487 lira satışı ise 487 lira 62 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 792 lira satış fiyatı 804 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Gram

Alış: 487,61 lira

Satış: 444,35 lira

Çeyrek

Alış: 792,00 lira

Satış: 804,00 lira

Yarım

Alış: 1,585 lira

Satış: 1,608 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.218,00 lira

Satış: 3.266,00 lira