Doğan köyünde ikamet eden Alkan Sezgin'e ait keçilerin, dağlık alanda kaybolması üzerine köylüler arama çalışması yaptı.

Arazi taramasında 11 keçinin Acemoğlu mevkisinde kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden köylüler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Rafting botu ile Karasu nehrini geçen ekipler ardından tırmanış ekipmanları ile yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu 11 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

