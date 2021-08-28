Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, 295 bin 647 koronavirüs testi yapıldı. 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 528 kişi iyileşti.

İstanbul mavi kategoriye geçti

İstanbul, yüzde 75 ile aşılama oranının en yüksek olduğunu gösteren mavi kategoriye geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

"Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat sayısının düne göre az olsa da çok yüksek olduğunu söyledi.

Bakan Koca, paylaşımında, "Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı" sözlerine yer verdi.