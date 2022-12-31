Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticari araç komyonetle çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
58 yaşındaki Osman Başkara'nın kullandığı hafif ticari araç ile 34 yaşındaki Uğur Kurt idaresindeki hayvan yüklü kamyonet, Hanlı köyü yakınlarındaki Tokat yol ayrımında çarpıştı.
Sürücüler ile her iki araçtaki yolcular Seyfi Kurt, Ahmet Hasdemir, Abdullah Öncel yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Şarkışla ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas ve Şarkışla'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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