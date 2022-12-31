58 yaşındaki Osman Başkara'nın kullandığı hafif ticari araç ile 34 yaşındaki Uğur Kurt idaresindeki hayvan yüklü kamyonet, Hanlı köyü yakınlarındaki Tokat yol ayrımında çarpıştı.

Sürücüler ile her iki araçtaki yolcular Seyfi Kurt, Ahmet Hasdemir, Abdullah Öncel yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Şarkışla ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas ve Şarkışla'daki hastanelere kaldırıldı.