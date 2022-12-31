Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Nazmi Çevik idaresindeki otomobil, Bayramiç-Ezine Yolu Kıbrıs Caddesi'nde iddiaya göre, arızalanan bir otomobile arkadan çarptı.
Sürücü Çevik ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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