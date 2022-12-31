Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kocaeli ve bölge illerinde yakalanan 22 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.