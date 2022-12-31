Orta Mahalle Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası kömürlük kullanılamaz hale geldi.