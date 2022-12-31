Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 06:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da kömürlükte yangın
[Fotograf: AA]
Kartal'da yangın çıkan bir kömürlük kullanılamaz hale geldi.
Orta Mahalle Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası kömürlük kullanılamaz hale geldi.
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