İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma çerçevesinde, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir kamyonu durdurdu.

Araçtaki aramada, 1 milyon 820 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, C.K. (50) ve E.D. (42) gözaltına alındı.