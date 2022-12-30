Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 1 milyon 820 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Aksaray'da bir kamyonda 1 milyon 820 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma çerçevesinde, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir kamyonu durdurdu.
Araçtaki aramada, 1 milyon 820 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, C.K. (50) ve E.D. (42) gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray
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