Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, silahlı olarak faaliyet gösteren ve terör örgütü üyeliği suçundan aranan A.K'yi tespit etti.
Ekipler, zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep PKK/YPG PKK/KCK Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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