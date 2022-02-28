Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda içi tütün dolu kaçak makaron ve kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Sarıcakaya’nın Laçin Mahallesi’nde bandrolsüz ve hologramsız makaronların ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince iki şahsın çeşitli yerlerden temin ettikleri bandrolsüz ve hologramsız sigara makaronlarını Laçin Mahallesi’nde işlettikleri bakkal dükkanlarında sattıkları bilgisi alındı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların işletmekte olduğu iki ayrı bakkal dükkânında yapılan aramalarda 3 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron ile 250 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla iki şüpheli hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca bakkal dükkânında ruhsatsız olarak kurusıkı tabanca fişeği bulunduran işletmeciye ‘Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan 2 bin 356 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.