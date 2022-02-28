Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da jandarmadan kadınlara ve öğrencilere sosyal farkındalık eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ile öğrencilere güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık eğitimi verdi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal farkındalık eğitimleri kapsamında Palu ilçesinin Beyhan beldesi ile merkez Sugözü Mahallesi'nde kadınlara KADES uygulamasını anlatarak bilgilendirici broşür dağıttı.
KADES uygulamasının cep telefonlarını yükleyen ekipler, nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğretti.
Ekipler ayrıca İçme İlköğretim Okulu öğrencilerine güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık eğitimi verdi.
Öğrencileri sanal tehlikelerden korumak amacıyla düzenlenen eğitim programında ekipler, öğrencilerin sorularını da cevapladı.
Etiketler: Elazığ Jandarma Genel Komutanlığı
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