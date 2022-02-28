Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

37 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.