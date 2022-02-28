Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.
37 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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