Tekirdağ'ın Karaağaç Mahallesi'nde evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştüren 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan 8 kişiye 13 bin lira idari para cezası kesildi, ayrıca kumar oynama suçundan idari yaptırım cezası uygulandı.

Evden alınan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.