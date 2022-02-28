Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Horoz dövüşüne suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde evde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişiye 13 bin lira para cezası uygulandı.
Tekirdağ'ın Karaağaç Mahallesi'nde evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştüren 8 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan 8 kişiye 13 bin lira idari para cezası kesildi, ayrıca kumar oynama suçundan idari yaptırım cezası uygulandı.
Evden alınan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.
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