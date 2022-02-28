Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırtınadan etkilenen gemiler Sinop limanına sığındı
[Fotoğraf: İHA]
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük gemileri ve balıkçı tekneleri, Sinop limanına demirledi.
Batı Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında seyreden uluslararası yük gemileri ve balıkçı tekneleri, Sinop limanına sığındı.
Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar hareket edecek.
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Gemi Karadeniz Bölgesi Sinop
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