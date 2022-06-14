Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64 artış gerçekleşti. Bu orana göre yapılan hesaplamalarda memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 28,14 olarak görünüyor.

Enflasyon farkı ile ilgili kesin rakam haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra belli olacak. Enflasyon 2022 yılının - Ocak ayında yüzde 11,10, - Şubat ayında yüzde 4,81, - Mart ayında yüzde 5,46, - Nisan ayında yüzde 7,25,

- Mayıs ayında yüzde 2,98 olarak açıklandı.

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