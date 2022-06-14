Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 üzerinde 17,2628'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 17,2440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 18,0570'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 21,0250'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 105,3 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 104,8'de dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 1,0470'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona iteceği endişesinin, küresel ölçekte dolar talebinin güçlü kalmasına neden olduğu belirterek, dünkü sert hareketlerden sonra bugün piyasalarda daha sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının, bu sabah itibarıyla para piyasalarında yüzde 95 ihtimalle bankanın faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldiğini aktaran analistler, tahvil piyasalarının da yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini vurgulayarak, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.